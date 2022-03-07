В Праге улица Русская теперь называется как известное послание русскому военному кораблю

Против вторжения оккупационных войск России на территорию Украины выступили и жители Чехии. Так, в Праге активисты "переименовали" одну из городских улиц.

Речь идет об улице Ruská, которая расположенной в районе Вршовице. Все навигационные таблички с этим названием заклеили уже известным на весь мир посланием русскому кораблю. Об этом написала журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в фейсбуке.

И еще Ruská zmrzlina станет Ukrajinská zmrzlina: производитель мороженого в Чехии сменит название

К слову: "Русский военный корабль, иди на**й на чешском языке звучит как

Именно эта фраза сейчас размещена на навигационных табличках по всей улице Русской. "Новое название" напечатали на красном фоне и тем же шрифтом, что и оригинал. Муниципальные власти пока не отреагировали на ситуацию. Скорее всего они не спешит снимать наклейки.

Улица "Ruská voječné lodi, jdi do prdele" в фото:



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret



Фото: vinegret

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