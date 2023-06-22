Паспортный сервис в Праге отменил живую очередь: что произошло
Источник:ГП "Документ"
В паспортном сервисе ГП "Документ" в столице Чехии больше не принимают граждан, которые занимают живую очередь. Правила обслуживания изменили после многочисленных жалоб клиентов.
Мобильный пункт паспортного сервиса в Праге теперь принимает только через электронную очередь. Чтобы подать заявку на оформление документов, нужно записываться заранее.
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Только электронная запись
Украинцы неоднократно жаловались, что местами в живой очереди пытаются торговать люди, не имеющие никакого отношения к ГП "Документ". Поэтому было решено перейти к электронному варианту.
С 21 июня сервис открыл 100 мест предварительной записи на получение ID-карты и загранпаспорта. Именно сотню клиентов могут обслуживать ежедневно в мобильном пункте в Праге. Еще 20 дополнительных мест под запись было выделено для обмена водительского удостоверения.
Посетителей заранее предупредили, что по одному электронному талону инспектор сможет принять документы только одного взрослого и одного ребенка.
Записаться в электронную очередь можно по этой ссылке.
Не хватает пространства
Мобильные комплексы паспортного сервиса пока не могут удовлетворить большой спрос на оформление документов украинцев за рубежом. Позже в Праге планируется открыть стационарный центр, который значительно увеличит пропускную способность.
Напомним, мобильный пункт ГП "Документ" расположен по адресу: Praha, Námestie Republiky 656/8.
Подразделения ГП "Документ" в Европе работают в:
- Польше (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);
- Испании (Мадрид, Валенсия);
- Турции (Стамбул);
- Словакии (Братислава);
- Чехии (Прага);
- Германии (Кельн и Берлин).