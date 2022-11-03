Прага откроет еще один центр помощи украинцам, проживающим в городе

Мэрия Праги совместно с ЮНИСЕФ откроет центр помощи украинским беженцам, которые уже некоторое время проживают в столице Чехии и сталкиваются с разными трудностями. Об этом сообщил пражский мэр Зденек Гржиб.

Муниципалитет Праги в сотрудничестве с Детским фондом ООН до конца года откроет еще один центр помощи беженцам из Украины. Он будет сосредоточен на поддержке украинцев, длительно находящихся в мегаполисе и имеющих проблемы, например, с жильем или образованием. Он будет работать параллельно с Региональным центром помощи Украине.

Читайте также Правила перевозки детей в Польше: что нужно знать родителям-водителям

Что известно о новом центре помощи украинцам в Праге

По словам Гржиба, точная дата открытия Центра сопровождения беженцев из Украины пока неизвестна, это будет зависеть от привлечения новых работников. Координатор центра Гети Мубин планирует открыть его в конце ноября или начале декабря. Будет работать центр сначала в тестовом режиме.

Задачей работников будет помощь беженцам в вопросах размещения, получения образования или в предоставлении социально-правовых консультаций. Координатор добавил, что заведение будет открыто для всех беженцев – независимо от типа визы.

Представительница посольства Украины Татьяна Окопная отреагировала на такой подход Праги и всей Чехии к помощи беженцам.

Мы очень благодарны, что Прага одной из первых решила подойти к комплексному решению ситуации временно перемещенных граждан Украины,

– сказала она, добавив, что опыт столицы может служить образцом и для других регионов.

С начала полномасштабной войны в Украине в Прагу приехало почти 100 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч детей.