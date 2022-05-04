Прага готовит изменения к правилам бесплатного проезда в транспорте: чего ожидать беженцам

Власти Праги анонсировали изменения по бесплатному проезду в городском общественном транспорте для беженцев из Украины. Новые правила планируют ввести с 1 июня.

Согласно новому решению, которое еще официально не приняли, прибывшие в Чехию после 24 февраля украинцы безвозмездно пользоваться городским транспортом Праги смогут только первые 5 дней после пересечения границы. Основанием для этого станет пограничный штамм в паспорте или выдана виза временной защиты.

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Сколько обойдется проезд для украинцев в Праге с 1 июня

После бесплатного периода украинским беженцам придется приобрести проездной. Правда, граждане Украины могут воспользоваться специальным тарифом, предусмотренным для людей в тяжелом материальном положении (Osoba v hmotné nouzi).

Так, месячный абонемент на любой вид общественного транспорта стоит 165 крон, а квартальный – 444 кроны. Для сравнения, обычные цены составляют 550 и 1480 крон соответственно.

Мы готовим изменения с 1 июня, когда бесплатный проезд будет действовать только пять дней после получения пограничного штампа или визы. Тогда можно приобрести абонементный купон со скидкой,

– сказал вице-мер Праги Адам Шейнгерр.

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