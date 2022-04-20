Прага в главной роли: 10 фотосравнений реальной столицы Чехии с кадрами в кино

Старинный город, хорошая архитектура и замечательные люди – все это о Праге. Неудивительно, что столицу Чехии часто можно узнать в известных и даже культовых фильмах.

Согласитесь, гулять по атмосферной Праге – всегда интересно и приятно. Более того, в этом городе можно устроить тематическую прогулку. Такую идею точно оценят киноманы, ведь чешская столица богата локациями, где полностью или частично снимали множество известных фильмов.

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В качестве шпаргалки можно использовать проект турецкого фотографа Мусы Бекташа. Энтузиаст печатает стоп-кадры из лент, снятых в Праге, отправляется на места съемок и делает новые фотографии, совмещая реальность и кино. Парень снял уже более 100 локаций, а некоторые из них выдавали за Мюнхен, Вену, Ригу и даже Париж.

Прага в кино: 10 фотосравнений

"Кафка" (1991 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Утерянные в Мюнхене" (2015 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

" Джи Ай Джо: Атака Кобры" (2009 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Из ада" (2001 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Жена смотрителя зоопарка" (2017 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Все ясно" (2005 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Антропоид" (2016 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Евротур" (2004 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague

"Миссия невыполнима" (1996 год)



Фото: инстаграм Filmed in Prague