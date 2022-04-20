Прага в главной роли: 10 фотосравнений реальной столицы Чехии с кадрами в кино
Источник:инстаграм Filmed in Prague
Старинный город, хорошая архитектура и замечательные люди – все это о Праге. Неудивительно, что столицу Чехии часто можно узнать в известных и даже культовых фильмах.
Согласитесь, гулять по атмосферной Праге – всегда интересно и приятно. Более того, в этом городе можно устроить тематическую прогулку. Такую идею точно оценят киноманы, ведь чешская столица богата локациями, где полностью или частично снимали множество известных фильмов.
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В качестве шпаргалки можно использовать проект турецкого фотографа Мусы Бекташа. Энтузиаст печатает стоп-кадры из лент, снятых в Праге, отправляется на места съемок и делает новые фотографии, совмещая реальность и кино. Парень снял уже более 100 локаций, а некоторые из них выдавали за Мюнхен, Вену, Ригу и даже Париж.
Прага в кино: 10 фотосравнений
"Кафка" (1991 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Утерянные в Мюнхене" (2015 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
" Джи Ай Джо: Атака Кобры" (2009 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Из ада" (2001 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Жена смотрителя зоопарка" (2017 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Миссия невыполнима: Протокол Фантом" (2011 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Все ясно" (2005 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Антропоид" (2016 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Евротур" (2004 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague
"Миссия невыполнима" (1996 год)
Фото: инстаграм Filmed in Prague