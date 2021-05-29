Как пожарить шашлык в Польше, чтобы не получить за это штраф

В Польше за нарушение правил при устроении барбекю можно заплатить немалые штрафы. Поэтому важно знать, где запрещено разжигать костры и можно ли устраивать пикник у костра в общественных местах.

По статистике, правоохранители выписывают наибольшее количество штрафов за разгар огня в мае и июне. Именно в этот период людям больше всего хочется отдохнуть на природе. Чтобы такой отдых доставил удовольствие, а не финансовые потери, следует придерживаться следующих советов.

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Пикник во дворе

Если жители Польши запланировали устроить барбекю на своем дворе, то им следует подумать о своих соседях. В соответствии со статьей 144 Гражданского кодекса, собственник недвижимости должен воздерживаться от действий, которые мешали бы соседям использовать свое имущество.

Также не стоит шуметь во время такого отдыха. За музыку, громкие песни и крики посреди ночи в Польше можно заплатить штраф в размере 500 злотых (около 3,7 тысячи гривен).

Что касается организации гриля на балконе, то в Польше нет конкретного запрета на этот счет. Но все же не стоит проводить такие эксперименты учитывая соседей, которые могут пожаловаться на дым и огонь.

Также важно, где именно находится костер и гриль. Согласно распоряжению Министерства внутренних дел и администрации, разжигать костры запрещено:

у восприимчивых для горения условиях (например, среди легковоспламеняющихся материалов);

меньше, чем за 4 метра от соседнего участка;

меньше, чем в 10 метрах от сельскохозяйственных культур;

меньше, чем в 100 метрах от лесной границы.

Мангал в общественных местах

Разжигать огонь можно только в специально отведенных для этого местах в парках. В лесу, на торфяниках, на лугах и на болотах разжигания барбекю находится под категорическим запретом. За жарку шашлыков в польских лесах могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности согласно статье 82 Кодекса о мелких правонарушениях.

Также не стоит оставлять после себя мусор. За загрязнение окружающей среды в Польше наказывают штрафам в 500 злотых (более 3,7 тысячи гривен).

В польских лесах нельзя разжигать костер / Фото Unsplash