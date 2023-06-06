Цена вырастет: проездной за 49 евро в Германии вскоре подорожает

Германия вероятно повысит стоимость единого билета. Выгодный Deutschlandticket предлагает неограниченный проезд на всех видах транспорта и стоит всего 49 евро в месяц. Но представители транспортной отрасли против столь низкой цены.

Билет за 49 евро стал очень популярен в Германии. С мая его приобрели более 3 миллионов пассажиров. Власти страны назвали введение Deutschlandticket "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии". Когда может вырасти цена на единый проездной – читайте дальше.

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Когда подорожает проезд

Руководитель транспортного управления Мюнхена Инго Вортманн пояснил, что местные и региональные компании страдают из-за высокого давления инфляции. А доход от билетов остается низким. В результате ожидается, что цены на проездные карты и все билеты в целом возрастут с января 2024 года. Это необходимый шаг, чтобы сохранить высокое качество услуг.

Повышение цен – не единственное изменение, рассматриваемое в Германии. Также могут ввести схему, когда владельцам билетов разрешат брать с собой еще одного взрослого и троих детей в определенные часы дня. Если транспортные компании согласятся, это правило будет действовать в праздничные и выходные дни, а также по будням после 20:00.

Напомним, с 1 мая в Германии начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц. Он включает в себя проезд на общественном транспорте по всей стране: автобусы, метро, трамваи, а также поезда на короткие и средние расстояния.