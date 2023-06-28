Повторный статус временной защиты: какие страны принимают украинцев

Некоторые страны Европы усложняют пребывание беженцев: сокращаются выплаты, не хватает жилья и работы. Но у многих украинцев до сих пор нет возможности вернуться, поэтому возникает вопрос изменения страны для убежища.

Некоторые европейские государства все еще принимают украинских беженцев, а в некоторых вам откажут в приюте. Где сейчас можно получить временную защиту в Европе повторно – читайте в материале.

К теме: Польша увеличивает размер пособия на ребенка до 800 злотых: официальное решение

Общие правила пребывания в Европе

Граждане Украины могут находиться в странах Шенгенской зоны в течение 90 дней. Также они имеют полное право на перемещение по Европе. Но не могут трудоустроиться – такую возможность предоставляет статус временной защиты.

Возможность сменить одну страну для убежища на другую предусмотрена в специальной Директив ЕС. Беженцы должны предупредить о своих планах уехать, тогда действие временной защиты в "стране А" будет прекращено. Далее можно будет снова его получить в "стране B". Ну, конечно, если это позволяет.

Пока каждая страна индивидуально определяет условия получения и отказа от этого статуса. К примеру, Дания является членом ЕС и страной Шенгенской зоны, но она не участвует в общей схеме временной защиты.

Директива о временной защите не применяется в странах, ассоциированных с Шенгенским соглашением (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн). Там для украинцев действуют собственные условия предоставления убежища.

Повторная защита: список стран

В некоторых государствах законодательно установлено, что украинцы могут получить временную защиту после другой страны.

Германия

Страна предоставляет временную защиту после других, но вопрос нужно решать на уровне муниципальных чиновников. Перед переездом следует связаться и уточнить условия приема. В Германии обычно не предоставляют возможность выбирать место жительства, если у вас нет родственников в конкретных федеральных землях. Подробная информация собрана здесь.

Хорватия

Чтобы получить повторную защиту в Хорватии, необходимо иметь документ об отказе от аналогичного статуса в другой стране. Подать заявление на получение убежища можно онлайн через приложение Сroatia4ukraine.

Испания

Испания все еще принимает украинцев и после временной защиты в других странах. Но финансовые возможности помощи беженцам почти исчерпаны. Также здесь непросто найти работу. Если в других странах ЕС около половины украинцев смогли трудоустроиться, то в Испании этот показатель составляет 15%. Украинцы здесь не могут выбирать город для проживания – его назначат в любом уголке страны, где есть свободные места.

Для оформления временной защиты в Испании нужно отправиться в Центры CREADE. Они работают в крупных городах страны: Барселоне, Мадриде, Малаге и Аликанте. Также это можно сделать в полиции региона куда вы прибыли.

Румыния

Страна не отказывает в повторной временной защите. О регистрации и условиях помощи можно узнать на портале.

Португалия

Получить временную защиту в Португалии можно независимо от того, имели ли вы ее в другой стране ЕС. Но необходимо иметь документ об отказе от статуса в предыдущем государстве.

Где украинцам откажут в повторной защите

Польша

Страна больше не принимает украинских беженцев после убежища в другой стране. Даже если на руках есть документ об отказе от временной защиты. Такие украинцы могут находиться на территории Польши, но не смогут получать льготы и выплаты.

Чехия

Страна отказывает в повторной защите украинцам, которые уже получали убежище в ЕС, Британии или Канаде.

Норвегия

Страна не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону. Если у украинцев была временная защита в других государствах, Норвегия отказывает в убежище.

Швейцария

Государство не предоставляет повторную временную защиту после других стран. Исключение делают только для беженцев, выезжающих из страны, перегруженной потоком искателей убежища. Это, например, Польша и Германия. Но перед переездом следует узнать о возможности приема.