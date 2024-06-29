Любимые курорты в Испании могут уйти под воду

Ученые забили тревогу, потому что любимые туристические курорты на Канарских островах могут уйти под воду. Причиной снова стало глобальное потепление.

Пока некоторые люди продолжают избегать темы глобального потепления, его последствия становятся все более ощутимыми. Ученые бьют тревогу, что под угрозой может оказаться береговая зона – 150 километров.

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Какие курорты – под максимальной угрозой

Экологи прогнозируют, что уровень воды возле Канарских островов может подняться на метр уже к концу XXI века. Сейчас определили почти 50 зон риска. Служба изменения климата Канарских островов сейчас активно исследует этот вопрос и обдумывает оптимальные варианты улучшения ситуации. На проект уже выделили почти 2 миллиона долларов.



Испания может потерять свои райские уголки / Unsplash

Прогнозируют, что в эпицентре риска: Сан-Себастьян-де-ла-Гомера, Санта-Крус-де-Ла-Пальма и Лос-Анджелес Кристианос. Отмечают, что первыми пострадают пляжи, а также – набережные. К сожалению, уже говорится о том, что, возможно, местным жителям придется оставить свои дома.

Если курорты уйдут под воду, Испания потеряет колоссальные деньги. Кроме того, путешественникам из разных уголков мира придется попрощаться с любимыми местами.

В общем экологи отмечают: если в ближайшее время не улучшить экологическую ситуацию, человечества ждет много неприятных и даже жутких открытий.

Мировые столицы "плавит"

Глобальное потепление человечество чувствует в различных негативных проявлениях. Лето 2024 года уже имеет шансы войти в историю как самое жаркое. Кроме того, известно, что десятки мировых столиц продолжают катастрофически нагреваться. Больше всего пострадал город Дели. Там зарегистрировали самую длинную и самую сильную волну тепла за последние почти 75 лет.