Красные реки: в Португалии улицы города затопило вином

На выходных по улицам португальского города Анадия потекли красные реки из вина. Это произошло после того, как на соседней винодельне взорвались две огромные цистерны с напитком.

В местных СМИ сообщили, что спасатели смогли остановить "реку" и вычерпать вино. Они сделали это очень быстро, чтобы жидкость не достигла реки Сертима и удалось избежать экологической катастрофы.

Читайте также Особенности жизни в Португалии: что нужно знать о жилье, транспорте и медицине

Реки красного вина

Цистерны, в которых хранили готовое к употреблению вино, внезапно лопнули. После этого волны алкогольного напитка полились с крутого холма прямо на городок.

На месте происшествия пожарным удалось откачать жидкость и доставить ее на очистные сооружения. Причины этого инцидента до сих пор остаются неизвестными, расследованием занимаются правоохранители.

Очевидцы опубликовали несколько роликов, где мы видим настоящее наводнение из красного вина.

Компания, производящая вино, взяла на себя полную ответственность и извинилась перед жителями Анадии за нанесенный ущерб.

Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и ремонтом повреждений. У нас есть команды, которые готовы сделать это немедленно,

– сказано в заявлении винодельческой компании.

Представители завода обратились к жителям Анадии с просьбой фиксировать на фото и видео повреждения, чтобы они могли компенсировать их. Местные власти больше всего беспокоились о рисках экологической катастрофы. Но, к счастью, ее удалось избежать.