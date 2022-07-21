Как попасть украинцам в Канаду по программе CUAET: все ЗА и ПРОТИВ и советы с собственного опыта
21 июля 2022 , 17:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Путешествия Бродяги
Вот уже несколько месяцев в Канаде работает программа CUAET для поддержки украинцев. Но действительно ли она подходит для беженцев?
Так, с началом полномасштабной войны в Украине правительство Канады упростило для украинцев процесс и требования для получения 3-летних виз и разрешений на работу. Давайте разбираться, как иммигрировать в страну и что для этого нужно.
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Что такое CUAET
CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадско-украинское разрешение на экстренный въезд) – программа для экстренной иммиграции, которая дает право оставаться в стране до 3-х лет. Можно подавать заявку на бесплатную гостевую визу и разрешение на работу. Учиться по программе тоже можно.
Canada-Ukraine authorization for emergency travel / Фото youtube
Как попасть в Канаду по программе CUAET
Заявку на визу украинцы могут подать только онлайн. Общий информационный буклет доступен по ссылке. Рассмотрение дела обычно длится 14 дней. Если коротко, то процедура такова:
- Регистрация на портале IRCC в режиме онлайн через портал Министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады по ссылке.
- Для тех, у кого нет биометрических данных в досье, придется обратиться в визовый центр и сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию. В этом случае сложнее, поскольку придется ехать за пределы Украины. Визовые центры работают в Молдове, Румынии, Австрии, Польше и многих других странах Европы.
- В конце нужно будет отправить свой паспорт перед получением гостевой визы и разрешения на работу в визовый центр.
- Перед вылетом в Канаду необходимо заполнить данные в Arrive CAN. С вакцинацией выбираете – Work, без – Other. Если вы приезжаете в Toronto Pearson, вам помогут во всем. В частности, есть возможность получить SIN (Social Insurance Number). Его выдают с 9:00 до 15:00. И еще здесь Красный Крест дает жилье на три дня и мобильную карту на 500 Мб, если попросить.
Финансовая помощь украинцам в Канаде
- Программа CUAET предусматривает единовременную помощь в размере 3000 долларов для лиц старше 18 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.
- Можно предоставить финансовую помощь от Ontario Works – в среднем 733 долларов. Но если вы подались на денежную выплату от правительства в размере 3000 долларов, то об этом можно забыть.
Торонто / Фото pexels
Что делать в Канаде по прилету: советы по собственному опыту
- Купите симку FIDO – вместе со стартовым пакетом. Это обойдется вам от 45 до 90 долларов.
- Купите PRESTO – проездной за 6 долларов. Один проезд – 3.20 долларов (в течение 2-х часов разрешается трансфер).
- Тем, кто не получил SIN в аэропорту, нужно уехать в Service Canada и сделать это там.
- Открыть дебетовую и кредитную карту.
- На второй неделе можно искать работу. Для этого есть специальный сайт. Там есть отдельные вакансии для украинцев и для всех.
- В течение 90 дней нужно пройти медкомиссию. Ни в коем случае не выбрасывайте медицинские diagnostic instructions, которые дадут в аэропорту. Он поможет получить скидку. В общем, для украинцев медкомиссия обойдется в 165 долларов.
Кому подходит программа CUAET
- Кто давно хотел и готовился к иммиграции.
- Кто владеет английским или французским языком.
- Имеющий запас средств в валюте (не менее 20 – 30 тысяч долларов. Они пригодятся в первые месяцы для адаптации небольшой семьи).
- Тем, у кого есть родственники или друзья в Канаде, которые смогут вас встретить, дать жилье или просто поддержать сначала.
Кому программа CUAET не подходит
- Беженцам, вынужденным покинуть дом ни с чем и тем, кому нужна финансовая поддержка. Одноразовой помощи в 3 тысячи долларов хватит недолго.
- Ожидающим, что их встретят в аэропорту и отвезут в гостиницу или предоставят квартиру бессрочно. С жильем Канада помогает только в первые 2 недели со дня приезда.
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