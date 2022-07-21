Как попасть украинцам в Канаду по программе CUAET: все ЗА и ПРОТИВ и советы с собственного опыта

Вот уже несколько месяцев в Канаде работает программа CUAET для поддержки украинцев. Но действительно ли она подходит для беженцев?

Так, с началом полномасштабной войны в Украине правительство Канады упростило для украинцев процесс и требования для получения 3-летних виз и разрешений на работу. Давайте разбираться, как иммигрировать в страну и что для этого нужно.

И еще Как получить дополнительные 22 евро от сервиса денежных переводов

Что такое CUAET

CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадско-украинское разрешение на экстренный въезд) – программа для экстренной иммиграции, которая дает право оставаться в стране до 3-х лет. Можно подавать заявку на бесплатную гостевую визу и разрешение на работу. Учиться по программе тоже можно.



Canada-Ukraine authorization for emergency travel​ / Фото youtube

Как попасть в Канаду по программе CUAET

Заявку на визу украинцы могут подать только онлайн. Общий информационный буклет доступен по ссылке. Рассмотрение дела обычно длится 14 дней. Если коротко, то процедура такова:

Регистрация на портале IRCC в режиме онлайн через портал Министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады по ссылке.

Для тех, у кого нет биометрических данных в досье, придется обратиться в визовый центр и сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию. В этом случае сложнее, поскольку придется ехать за пределы Украины. Визовые центры работают в Молдове, Румынии, Австрии, Польше и многих других странах Европы.

В конце нужно будет отправить свой паспорт перед получением гостевой визы и разрешения на работу в визовый центр.

Перед вылетом в Канаду необходимо заполнить данные в Arrive CAN. С вакцинацией выбираете – Work, без – Other. Если вы приезжаете в Toronto Pearson, вам помогут во всем. В частности, есть возможность получить SIN (Social Insurance Number). Его выдают с 9:00 до 15:00. И еще здесь Красный Крест дает жилье на три дня и мобильную карту на 500 Мб, если попросить.

Финансовая помощь украинцам в Канаде

Программа CUAET предусматривает единовременную помощь в размере 3000 долларов для лиц старше 18 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Можно предоставить финансовую помощь от Ontario Works – в среднем 733 долларов. Но если вы подались на денежную выплату от правительства в размере 3000 долларов, то об этом можно забыть.

Тем, кто хочет заполнять документы, придется прочитать подробную инструкцию здесь или здесь



Торонто / Фото pexels

Что делать в Канаде по прилету: советы по собственному опыту

Купите симку FIDO – вместе со стартовым пакетом. Это обойдется вам от 45 до 90 долларов.

Купите PRESTO – проездной за 6 долларов. Один проезд – 3.20 долларов (в течение 2-х часов разрешается трансфер).

Тем, кто не получил SIN в аэропорту, нужно уехать в Service Canada и сделать это там.

Открыть дебетовую и кредитную карту.

На второй неделе можно искать работу. Для этого есть специальный сайт. Там есть отдельные вакансии для украинцев и для всех.

В течение 90 дней нужно пройти медкомиссию. Ни в коем случае не выбрасывайте медицинские diagnostic instructions, которые дадут в аэропорту. Он поможет получить скидку. В общем, для украинцев медкомиссия обойдется в 165 долларов.

Кому подходит программа CUAET

Кто давно хотел и готовился к иммиграции.

Кто владеет английским или французским языком.

Имеющий запас средств в валюте (не менее 20 – 30 тысяч долларов. Они пригодятся в первые месяцы для адаптации небольшой семьи).

Тем, у кого есть родственники или друзья в Канаде, которые смогут вас встретить, дать жилье или просто поддержать сначала.

Кому программа CUAET не подходит

Беженцам, вынужденным покинуть дом ни с чем и тем, кому нужна финансовая поддержка. Одноразовой помощи в 3 тысячи долларов хватит недолго.

Ожидающим, что их встретят в аэропорту и отвезут в гостиницу или предоставят квартиру бессрочно. С жильем Канада помогает только в первые 2 недели со дня приезда.

Вам может быть интересно – Канада хочет передать Bayraktar для ВСУ ко Дню Независимости: смотрите видео