Как понять чехов во время неформальной переписки: популярные сокращения чешских слов

17 сентября 2022 , 15:47
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Чехия Онлайн

Украинцы не так часто используют сокращение слов в частной переписке, как это делают, например, чехи. Вот самые распространенные сочетания букв, которые можно встретить в сообщениях, переписываясь на чешском языке.

Что означают странные для нас "HVN", "CNN" и "CTJ" на чешском? Эти и другие сокращения разъяснены далее. Конечно, ни одно из них вам не попадётся в официальной переписке, но общаясь в мессенджерах с чешскими друзьями – вполне реально.

И еще Как сортировать мусор в Польше: основные правила и советы

Самые популярные неформальные сокращения в чешском языке

  • BHZL – Bohužel, nanešťastie – На жаль
  • CC – Čau čau – Привет
  • CNN – нічого нового – Ничего нового
  • CS – Čus – Привет
  • CTJ – Co to je? – Что это?
  • DMSN – Dle mého skromného názoru – По моему скромному мнению
  • DCL – Docela – В целом
  • DD – Dobrý den – Добрый день
  • HVN – Hovno – Го*но
  • JJPT – Jo jo, presne tak – Да-да, именно так
  • JSN – Já se nudím – Мне скучно
  • MMCH / MMCHD – Mimochodem – Кстати говоря
  • MMNT / MMT – Moment – Секунду!
  • MTM – Moc te miluji – Очень тебя люблю
  • nb – Nebo – Или
  • PSM – Prosím – Пожалуста
  • TBTK – Tobe taky – Тебе тоже
  • TTK – Tak to každopádne – В любом случае
  • TTPJ – Tak to potom jo – Это потом
  • UPA, UPE – Úplne – Полностью
  • ZTT – Zjisti to – Узнай.
Автор: Назарій Сорока