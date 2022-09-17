Как понять чехов во время неформальной переписки: популярные сокращения чешских слов

Украинцы не так часто используют сокращение слов в частной переписке, как это делают, например, чехи. Вот самые распространенные сочетания букв, которые можно встретить в сообщениях, переписываясь на чешском языке.

Что означают странные для нас "HVN", "CNN" и "CTJ" на чешском? Эти и другие сокращения разъяснены далее. Конечно, ни одно из них вам не попадётся в официальной переписке, но общаясь в мессенджерах с чешскими друзьями – вполне реально.

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Самые популярные неформальные сокращения в чешском языке