Как понять чехов во время неформальной переписки: популярные сокращения чешских слов
17 сентября 2022 , 15:47Читати новину українською
Источник:инстаграм Чехия Онлайн
Украинцы не так часто используют сокращение слов в частной переписке, как это делают, например, чехи. Вот самые распространенные сочетания букв, которые можно встретить в сообщениях, переписываясь на чешском языке.
Что означают странные для нас "HVN", "CNN" и "CTJ" на чешском? Эти и другие сокращения разъяснены далее. Конечно, ни одно из них вам не попадётся в официальной переписке, но общаясь в мессенджерах с чешскими друзьями – вполне реально.
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Самые популярные неформальные сокращения в чешском языке
- BHZL – Bohužel, nanešťastie – На жаль
- CC – Čau čau – Привет
- CNN – нічого нового – Ничего нового
- CS – Čus – Привет
- CTJ – Co to je? – Что это?
- DMSN – Dle mého skromného názoru – По моему скромному мнению
- DCL – Docela – В целом
- DD – Dobrý den – Добрый день
- HVN – Hovno – Го*но
- JJPT – Jo jo, presne tak – Да-да, именно так
- JSN – Já se nudím – Мне скучно
- MMCH / MMCHD – Mimochodem – Кстати говоря
- MMNT / MMT – Moment – Секунду!
- MTM – Moc te miluji – Очень тебя люблю
- nb – Nebo – Или
- PSM – Prosím – Пожалуста
- TBTK – Tobe taky – Тебе тоже
- TTK – Tak to každopádne – В любом случае
- TTPJ – Tak to potom jo – Это потом
- UPA, UPE – Úplne – Полностью
- ZTT – Zjisti to – Узнай.