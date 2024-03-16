Толпы туристов еще не добрались: какой крошечный остров в ЕС – лучший для отдыха

Каждый год тысячи путешественников посещают Сицилию или Сардинию. Однако Италия имеет и другие живописные, но не столь популярные среди туристов острова. В частности, путешественникам рекомендуют обратить внимание на остров Понца.

Понца – расположен в Тирренском море. На территории острова проживают всего несколько тысяч человек. В то же время туристов ждет прекрасно развитая туристическая инфраструктура. Закордон 24 рассказывает, почему Понцу стоит посетить уже в этом сезоне.

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Что стоит знать об острове Понца

Остров Понца – довольно крошечный. Его длина составляет всего 7 километров.

История Понца начинается в давние времена. Первые поселения появились там еще в период неолита. Во времена Римской империи остров использовали для бытовых нужд. Понца сохранил свою историю и таинственность. Остров может похвастаться не только прекрасными пейзажами, но и интересными локациями.



Остров Понца может похвастаться прекрасными пейзажами / Unsplash

Несмотря на богатое прошлое и красивое настоящее, остров Понца – гораздо менее популярен среди туристов в отличие от Сицилии или Сардинии. Однако это – большой плюс для туристов, которые хотят отдыхать в спокойной атмосфере. Путешественников ждут отели на любой вкус и кошелек. Кроме того, на острове расположены кафе и рестораны.

В последние годы остров Понца становится все популярнее среди мировых звезд. В частности, там любят отдыхать Софи Лорен и принцесса Монако Каролина.