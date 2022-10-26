Грузия продлила программу поддержки беженцев из Украины: какую помощь получают украинцы

Грузия с февраля 2022-го начала принимать у себя украинцев, которые ехали в поисках спасения из-за начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас страна не перестает помогать беженцам и продолжила выплаты вынужденным переселенцам.

Известно о продлении программы помощи украинским беженцам еще на полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

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Какую помощь оказывают украинским беженцам в Грузии

Специальный социальный пакет был принят правительством страны еще в феврале с началом полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Тогда в рамках программы бежавшим от войны украинцам бесплатно предоставляли жилье. Однако летом грузинское правительство объявило, что прекращает эту программу, а гражданам Украины начали выделять по 300 лари (примерно 110 долларов) на семью или 45 лари на человека.

Азарашвили уточнил, что деньги государство выделяет украинским семьям для помощи с ежемесячной арендной платой. По его словам, сегодня в Грузии 500 семей из Украины получают денежные выплаты в размере 300 лари, более 1050 человек ежемесячно получают социальную помощь в сумме 45 лари на человека.

Государство с февраля активно поддерживает украинских беженцев. Сначала ими занимались мэрия и департамент туризма, а с 15 июля – Агентство по делам переселенцев. Они получают такую ​​же помощь как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев,

– сообщил грузинский министр.

По данным посольства Украины, с 24 февраля на территории Грузии находятся 25 990 украинцев, из которых 6 980 – дети.