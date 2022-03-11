Помощь предпринимателям: украинцы смогут продолжить свой бизнес в Польше

Украинцы смогут перенести свой бизнес в Польшу. В соседней стране решили поддержать инициативу по переносу производственных линий.

Также бизнесменам помогут в поиске офисных и складских помещений. Об этом сообщил Петр Новак, министр развития и технологий.

Актуально Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Подробнее о возможности переноса бизнеса в Польшу

Правительство недавно приняло специальный закон, который позволит украинцам получать номера PESEL и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться,

– сказал Петр Новак.

Политик рассказал, что министерство уже подало заявку на изменения, позволяющие украинцам регистрировать предприятия. После согласования этих изменений гражданам Украины будет легче начать бизнес в Польше.

Помогает украинцам перевести бизнес в Польшу Польское агентство инвестиций и торговли.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!