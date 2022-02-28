Помощь беженцам: Польша запускает еще два эвакуационных поезда

В Польше продолжают расширять помощь украинцам, прибывающим в Польшу. Так, в Малопольском воеводстве подготовили два специальных эвакуационных поезда для перевозки детей и женщин.

Воевода Лукаш Кмита добавил, что запуск специальных поездов позволяет быстро перевезти большое количество беженцев и переселить их в разные места Малопольского воеводства, где беженцы предоставили места временного пребывания. В настоящее время определяются потенциальные маршруты и направления для беженцев.

Актуально Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание

Подробнее о поездах в Малопольское воеводство для беженцев

Мы только что запустили поезда Koleje Malopolskie, которые готовы перевозить людей, бегущих из разрушенной войной страны. Наших соседей-украинцев отвезут во временные дома, где они получат все необходимое в это время,

– высказался маршалок Витольд Козловский.

Он также добавил, что в Малопольском воеводстве есть готовые автобусы, которыми воспользуются, как только потребуется дополнительный транспорт. Таким образом в Польше хотят реально помочь тем, кто сегодня вынужден покинуть свою родину, сказал Козловский.

Сесть на поезд в Малопольское воеводство можно на станции в Тарново. Один поезд способен перевезти около 400 человек.

Бомбардировка Киева – это очевидный терроризм, – президент Польши: смотрите видео