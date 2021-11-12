Помогают поверить в чудеса: во Вроцлаве собирают средства, лекарства и продукты для львовян
Источник:In Poland
В польском Вроцлаве уже 8 лет подряд проходит акция Paczka dla Lwowiaka. Благодаря этой инициативе сотни львовян могут поверить в рождественскую сказку и получить необходимую помощь в канун праздников.
В рамках акции жители Вроцлава оказывают благотворительную помощь львовянам польского происхождения.
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Куда передадут помощь
Собранные подарки получат:
- дети из домашнего хосписа при Львовском кафедральном соборе,
- воспитанники Дома милосердия для пожилых людей в Брюховичах,
- нуждающиеся семьи из Львова и других городов.
Что известно об акции Paczka dla Lwowiaka?Ее организаторами является Фонд имени святой Ядвиги. Первый груз из Польши в Украину отправили в разгар российско-украинской войны – в 2014 году. Тогда собранные подарки передали небольшим автобусом, но каждый год желающих помочь становится все больше и размер грузовика увеличивается, как и объемы подарков.
Поляки, которые хотят передать продукты питания или вещи, могут самостоятельно отнести их в Центр истории Заезда на улице Grabiszyńska 184.
Улица Grabiszyńska 184, где собирают помощь львовянам: карта
Как рассказали организаторы, все желающие могут передать украинцам:
- не скоропортящиеся продукты,
- предметы гигиены,
- средства для дезинфекции,
- моющие средства,
- лекарства против пролежней,
- игрушки, подгузники и гигиенические средства для маленьких детей.
В Центре истории Заезда их будут собирать до 2 декабря, а через 2 дня они поедут во Львов и окрестности – для поддержки местного населения.Впечатляет! Во время прошлогодней акции полякам удалось собрать более 18,5 тысячи злотых помощи.