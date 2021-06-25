Как получить вид на жительство в Италии: процедура подачи документов
Источник:"Українська газета.IT"
После легализации в Италии трудовые мигранты могут получить вид на жительство в стране. Для этого прежде всего необходимо подписать соответствующий контракт с работодателем.
Далее на украинцев ждет сбор ряда документов и их непосредственная подача. Куда отправлять заявку, сколько это стоит и как долго ждать решения – далее в материале.
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Куда подавать заявку
Трудовой мигрант может подать заявление на получение вида на жительство будучи трудоустроенным, или же на этапе поиска работы. Для этого необходимо обратиться в любое отделение почты Sportello Amico.
Само заявление состоит из нескольких бланков с обязательной желтой лентой, где вы указываете все данные о себе. За помощью в правильном заполнении можно обратиться в CAF, патронаты или другие профильные организации.
Если ваши трудовые отношения завершились (например, из-за внезапной смерти работодателя, или же вы решили сменить работу), то необходимо подавать заявление на вид на жительство в ожидании занятости.
Отправлять заявку нужно по почте / Фото Pexels
Стоимость вида на жительство
При отправке заявления нужно отдать 30 евро. Кроме этого, также надо будет оплатить:
- гербовую марку – 16 евро;
- сбор за оформление документа (стоимость зависит от типа "пермессо", на которое вы подаетесь).
К примеру, разрешение на проживание в ожидании занятости продолжительностью 1 год будет стоить 70,46 евро. Для уже трудоустроенных на срок до 1 года цена та же, а на 2 года – 80,46 евро.
Сколько стоит оформление документов / Фото Pexels
Сколько времени ждать
Согласно законодательству Италии, вид на жительство выдается в течение 20 дней со дня подачи заявки, однако на практике это длится дольше.
Все зависит от нагрузки учреждения ("квестуры") и города, в котором вы подаете заявление. В больших городах, в частности таких как Рим или Милан, ожидание может длиться несколько месяцев.
Проверить состояние обработки вашего заявления можно на сайте portaleimmigrazione.it. Доступ в личный кабинет можно получить, введя логин и пароль, указанные в квитанции об отправке запроса.
Сколько времени ждать получения разрешения / Фото Pexels
Что дальше
"Квестура" вызовет вас, чтобы снять отпечатки пальцев. С собой надо взять:
- квитанции об отправке документов;
- 4 фотографии "на паспорт" не старше 3 месяцев;
- квитанции об оплате услуги.
Также в учреждении могут требовать и другие документы, однако об этом сообщат в зависимости от ваших личных обстоятельств.
После сдачи отпечатков пальцев, в течение около двух недель, вы получите электронную версию вида на жительство, которая является полностью действительной.
Этапы получения вида на жительство в Италии / Фото Cittadinanza Italiana