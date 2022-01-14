Как получить в Польше 12 тысяч злотых пособия для детей: новые условия государственных программ

Население Польши стремительно стареет. Следовательно, государство пытается поддерживать молодые семьи финансово.

Так, с нового года в Польше вступил в силу подписанный президентом страны Анджеем Дудой проект Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Семейный опекунский капитал"). Согласно ему, семьи с двумя и больше детьми, в том числе усыновленными, могут претендовать на денежную поддержку от государства.

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Подробнее о Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Государство будет выплачивать 12 000 злотых за каждого второго и следующего ребенка, которого родили в семье или приняли. Средства будут начисляться с 12 до 36 месяцев жизни ребенка, а выплачиваться будут поэтапно: 1 000 злотых в месяц в течение года или по 500 злотых в месяц в течение двух лет.

Подать заявку в ZUS (заведение социального страхования) на участие в программе могут все семьи независимо от уровня их доходов. Теперь это можно сделать только в электронной форме. Также родители имеют право самостоятельно решать, на что тратить полученные денежные средства.

Если семья воспитывает только одного ребенка до 3 лет, тогда претендовать на 12 000 она не может. Однако в таких случаях государство скоро будет предлагать другую помощь. С 1 апреля 2022 года станет возможным софинансирование пребывания малыша в яслях. Ежемесячная сумма составит 400 злотых. При этом средства будут перечислены на счет дошкольного учреждения, а не выданы родителям.

Семьи, получающие помощь согласно Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, имеют право параллельно получать выплаты от других государственных программ –(ежемесячные выплаты в размере 300 злотых, распространяются на детей до 20 лет или детей с инвалидностью до 24 лет, которые учатся в начальной, средней школе, гимназии или полицейской школе) или(ежемесячные выплаты в сумме 500 злотых, распространяются на каждого второго и следующего ребенка или первого, если семья малообеспеченная).