Международное водительское удостоверение: как украинцам его получить

2 мая 2023, 16:37
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Источник:

Правительственный портал

В территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение. Это можно сделать на основании национального удостоверения.

Куда обращаться и какие документы необходимы для оформления – читайте дальше в материале.

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Как получить международное водительское удостоверение

Обменять национальное водительское удостоверение на международное можно, обратившись в ближайший сервисный центр МВД.

Для этой процедуры необходимо подготовить пакет следующих документов:

  • копия и оригинал национального водительского удостоверения;
  • паспорт гражданина Украины. При наличии ID-карты без электронных подтверждений о регистрации места жительства дополнительно необходимо предоставить справку о регистрации места жительства гражданина;
  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • фото 3,5х4,5 сантиметров на матовой бумаге;
  • квитанция подтверждающая оплату услуги.

Указывается, что процедура может занять до 5 дней.

Срок действия международного водительского удостоверения составляет 3 года, но не больше срока действия национального удостоверения.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с конца 2021 года в ГСЦ воплотили еще одно новшество в национальном водительском удостоверении – адаптировали его к европейскому образцу. В документе фиксируется отметка в виде кода "78", если практический экзамен вы сдавали на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

Действительны ли украинские права за границей

Начиная с 29 июня 2022 года, водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы водить автомобиль за границей.

Украинцы могут использовать водительские удостоверения в форме пластиковой карты розового, желтого и голубого цвета, чтобы пересечь границу с европейскими странами. А вот старые удостоверения в виде книги уже не позволят выезжать за пределы Украины.

Автор: Марта Касіянчук