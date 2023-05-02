Международное водительское удостоверение: как украинцам его получить

Действительны ли украинские права за границей

Начиная с 29 июня 2022 года, водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы водить автомобиль за границей.

Украинцы могут использовать водительские удостоверения в форме пластиковой карты розового, желтого и голубого цвета, чтобы пересечь границу с европейскими странами. А вот старые удостоверения в виде книги уже не позволят выезжать за пределы Украины.