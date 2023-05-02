Международное водительское удостоверение: как украинцам его получить
Источник:Правительственный портал
В территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение. Это можно сделать на основании национального удостоверения.
Куда обращаться и какие документы необходимы для оформления – читайте дальше в материале.
Обратите внимание Что делать, когда сломалось авто на трассе в Европе: советы для украинских водителей
Как получить международное водительское удостоверение
Обменять национальное водительское удостоверение на международное можно, обратившись в ближайший сервисный центр МВД.
Для этой процедуры необходимо подготовить пакет следующих документов:
- копия и оригинал национального водительского удостоверения;
- паспорт гражданина Украины. При наличии ID-карты без электронных подтверждений о регистрации места жительства дополнительно необходимо предоставить справку о регистрации места жительства гражданина;
- загранпаспорт гражданина Украины;
- фото 3,5х4,5 сантиметров на матовой бумаге;
- квитанция подтверждающая оплату услуги.
Указывается, что процедура может занять до 5 дней.
Срок действия международного водительского удостоверения составляет 3 года, но не больше срока действия национального удостоверения.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что с конца 2021 года в ГСЦ воплотили еще одно новшество в национальном водительском удостоверении – адаптировали его к европейскому образцу. В документе фиксируется отметка в виде кода "78", если практический экзамен вы сдавали на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.
Действительны ли украинские права за границей
Начиная с 29 июня 2022 года, водительские удостоверения, выданные в Украине, признают в Европе. Это означает, что украинцы, имеющие такие удостоверения, не должны менять их или проходить дополнительные экзамены, чтобы водить автомобиль за границей.
Украинцы могут использовать водительские удостоверения в форме пластиковой карты розового, желтого и голубого цвета, чтобы пересечь границу с европейскими странами. А вот старые удостоверения в виде книги уже не позволят выезжать за пределы Украины.