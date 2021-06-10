Как потенциальному эмигранту получить Международное свидетельство о вакцинации

Лица, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Этот документ дает ряд преимуществ во время поездок за границу.
Свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Об этом отметили в Минздраве Украины.
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На что следует обратить внимание
Международное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после второй прививки или позже. Во втором случае свидетельство заполнят на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. По запросу человека заведение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.
Международное свидетельство о вакцинации должно удовлетворять следующие требования:
- быть заполненным на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;
- содержать персональные данные пациента, при этом фамилия и имя должны быть записанными так же как в загранпаспорте гражданина;
- сообщать информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации);
- иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;
- быть подписанным пациентом или его уполномоченным представителем.
Следует обратить внимание на то, что свидетельство при выезде за границу считается действительным только при условии, что введенная вакцина одобрена к применению ВОЗ. Срок действия свидетельства составляет один год с возможностью продления.
Также Минздрав Украины просит не путать Международное свидетельство о вакцинации с так называемыми "иммунными паспортами" и "ковид-сертификатами", поскольку эти понятия имеют существенные различия.