Как потенциальному эмигранту получить Международное свидетельство о вакцинации

Лица, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Этот документ дает ряд преимуществ во время поездок за границу.

Свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. Об этом отметили в Минздраве Украины.

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На что следует обратить внимание

Международное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после второй прививки или позже. Во втором случае свидетельство заполнят на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения. По запросу человека заведение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Международное свидетельство о вакцинации должно удовлетворять следующие требования:

быть заполненным на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке;

содержать персональные данные пациента, при этом фамилия и имя должны быть записанными так же как в загранпаспорте гражданина;

сообщать информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации);

иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача;

быть подписанным пациентом или его уполномоченным представителем.

Следует обратить внимание на то, что свидетельство при выезде за границу считается действительным только при условии, что введенная вакцина одобрена к применению ВОЗ. Срок действия свидетельства составляет один год с возможностью продления.

Также Минздрав Украины просит не путать Международное свидетельство о вакцинации с так называемыми "иммунными паспортами" и "ковид-сертификатами", поскольку эти понятия имеют существенные различия.