Как получить 710 злотых от Польского Красного Креста в Лодзи: требования и условия для украинцев

Польский Красный Крест (PCK) выплачивает финансовую помощь украинским беженцам. Рассказываем, как получить деньги и каким требованиям нужно соответствовать.

В Польше действует не одна программа по поддержке украинцев из-за войны в Украине, среди которых и правительственные, и от разных других гуманитарных организаций. Кроме того, помощь беженцам оказывает и Польский Красный Крест (PCK). Речь идет о денежной выплате от этой организации в размере 710 злотых.

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Как получить 710 злотых от Красного Креста в Польше

В первую очередь, обратиться за финансовой помощью в PCK могут те граждане Украины, которые прибыли в Польшу после 24 февраля и еще не получали средства от никакой другой гуманитарной организации (например, UNHCR или IRC). Кроме этого, нужно соответствовать одному из этих критериев:

в семье должен быть несовершеннолетний ребенок или пожилой человек, которому за 50 лет;

семья, состоящая исключительно из лиц старше 50 лет;

иметь не менее двух иждивенцев (младше 18 или старше 50 лет);

иметь в семье одного или нескольких лиц с особыми потребностями.

Как стать участником программы

В настоящее время программа помощи направлена ​​на украинцев, проживающих

Так, зарегистрироваться на получение средств от Польского Красного Креста можно только в специальном мобильном приложении. Оно доступно и в Google Play, и в AppStore.

Условия выплат от PCK

Гуманитарная организация выделяет 710 злотых на подавшего заявку и по 610 злотых на каждого члена семьи (максимально до пяти человек). Эти средства будут поступать на счет украинцев в течение 4 месяцев.

Но предварительно нужно посетить одно из отделений компании MoneyGram, где каждый член семьи должен предъявить удостоверение личности. Для этого пригодятся паспорт, ID-карта, водительские права или документ о временной защите.

Если есть счет в одном из этих банков: PrivatBank, MonoBank, OschadBank или A-Bank, то деньги могут выслать прямо на ваш счет. Если нет, то следует ожидать ответа (на это может уйти до двух недель) с указанием даты и места, куда нужно будет прийти для подтверждения лица и получения наличных денег.

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Более подробную информацию можно узнать по бесплатному номеру телефона: