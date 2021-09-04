Протест будет мирным. Инициаторы приглашают присоединиться украинцев Вроцлава и других неравнодушных жителей города.
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Что известно об акции протеста
Акцию организует сообщество "Все свои Вроцлав" (Wsi swoi Wrocław). Активисты соберутся под Воеводским полицейским участком на улице Podwale 31. Событие начнется в 14:00.
Мирный протест украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против полицейского насилия. Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе – это красная линия, которую мы не должны были пересечь. Хотим справедливого расследования, хотим наказания виновных, хотим клятвы, что подобное больше никогда не случится во Вроцлаве, который является нашим домом,
– отметили организаторы.
О смерти украинца в Польше
- 25-летний Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля. Но инцидент набрал публичности 18 августа. Больше подробностей о случившемся Gazeta Wyborcza опубликовала 2 сентября.
- По данным газеты, польские полицейские забрали парня в вытрезвитель из автобуса, в котором он заснул, когда возвращался от друзей с вечеринки. Водитель автобуса вызвал к пассажиру медиков, которые передали его полицейским.
- Полицейские применяли физическое насилие: били украинца и использовали слезоточивый газ. Записи показывают, что мужчины сидели на парне и поэтому задержанный не мог дышать. Правоохранители не прекратили издеваться над украинцем даже тогда, когда тот уже не сопротивлялся.
- Когда увидели, что парень без сознания, то вызвали медиков. Работник вытрезвителя начал делать пострадавшему массаж сердца, а в комнату принесли специальный ингалятор. Однако, парень умер.
- Прокуратура начала расследовать это дело по статье "Убийство по неосторожности". Хотя предварительное заключение эксперта, передает Gazeta Wyborcza, показало, что смерть была насильственной.