В польском Белостоке назвали перекресток в честь Украины

Поляки продолжают выражать свою поддержку украинскому народу разными способами. Следовательно, в еще одном северном городе Польши переименовали улицу в честь Украины.

Польский Белосток выразил солидарность Украины

Белостокские советники решили, что в городе должна быть улица, названная в честь Украины. Депутаты единогласно проголосовали за это решение.

Читайте также Паспортный сервис в Варшаве: какие услуги доступны для украинцев – актуальные цены

Так, в польском Белостоке появился круговой перекресток Свободной Украины. Расположена развязка на границе жилых массивов Бачечки и Старосельце.

В обосновании этого проекта было отмечено, что присвоение такого названия является жестом солидарности с украинским народом.

Напомним, что это не единственный схожий проект. Ранее власти Гданьска почтили украинский город, который мужественно держал оборону, поэтому там появился Сквер героического Мариуполя.



Круговой перекресток Свободной Украины в Белостоке / Фото przelom