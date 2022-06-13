В польской столице продали самую дорогую квартиру в стране: как она выглядит изнутри

В небоскребе под названием "Żagiel Libeskinda" в Варшаве обустроены люксовые апартаменты. Самые дорогие из них приобрели на днях.

В элитном жилом комплексе Złota 44, расположенном в центре Варшавы, продали последнюю квартиру, которую можно было приобрести в застройщика. Вместе с тем, она стала самой дорогой на польском рынке недвижимости.

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Новый владелец апартаментов Рафал Заорский, являющийся молодым инвестором, заплатил 23 миллиона злотых (почти 156 миллионов гривен), чтобы поселиться в одном из самых известных варшавских небоскребов.

Что известно о самой дорогой квартире в Польше

Владение площадью 480 квадратных метров занимает целый этаж здания. Кроме сумасшедшей площади, Рафал Заорский также получает доступ к общим выгодам в жилом комплексе. Так, владелец может пользоваться террасой с джакузи, бассейном, сауной, баней, кинозалом с симулятором игры в гольф, тренажерным и массажным залами, а также конференц-залом. А еще владелец купил место в погребе для выдержки вин.

Небоскреб Złota 44 спроектировал известный американский архитектор Даниэль Либескинд вместе с лондонской студией Woods Bagot. Высота здания – 192 метра. На 54 этажах небоскреба расположено 287 квартир, их общая площадь составляет более 77 тысяч квадратных метров.

Как выглядят приобретенные апартаменты



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza



Фото: Warszawa.Wyborcza