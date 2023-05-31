Маленькая Хорватия: в Польше открывают новый туристический магнит для летнего отдыха

В Польше в скором времени откроют наиболее ожидаемую летнюю локацию - "Маленькую Хорватию". Это необычный карьер недалеко от Кракова, где построят несколько современных бассейнов.

Это одна из самых ожидаемых туристических локаций для южной Польши. Работы на необычном карьере "Маленькой Хорватии" уже завершаются. Краковский Закшувек годами привлекает путешественников. И вскоре появится еще больше поводов его посетить – здесь открывают 5 бассейнов и многое другое.

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Туристический комплекс на затопленном карьере

Недалеко от Кракова расположился живописный водоем – Закшувек – с голубой водой и картинным пейзажем. Над ним нависают темные скалы с пышной зеленью. Сейчас здесь строят комплекс с пятью бассейнами, пляжем, смотровыми площадками. Обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки.

Закшувек – это затопленный карьер. В 1990 году здесь создали искусственное водохранилище: место выглядит очень эффектно: лазурная вода контрастирует с черными скалами и густыми зелеными зарослями. Место больше напоминает Адриатическое побережье, чем Польшу.

Живописный карьер Закшувек / Фото Albin Marciniak (East News)

На Закшувеке сначала создали клуб дайвинга: на дне бывшего карьера можно было увидеть затопленную технику: автобус, катер, обломки лодки и машину. Все это на глубине 7 – 20 метров. Потом здесь запретили купание, ведь туристы любили прыгать в воду с крутых скал. Теперь власти решили обновить зону отдыха и снова пускать сюда туристов. Уже в скором времени работы планируют завершить.

Чем удивит "Маленькая Хорватия"

Наибольшей гордостью обновленного Закшувека будут 5 бассейнов, "подвешенных" прямо на поверхности карьера. Самый глубокий будет на 2 метра. Вокруг каждого бассейна положат деревянные настилы, чтобы посетителям было удобно и безопасно заходить в воду. А со временем здесь появится спортивный комплекс, места для скалолазания, велосипедные и беговые маршруты. А еще – просторная смотровая площадка.

Зона для купания отдыхающих / Фото Albin Marciniak (East News)

Открытие парка запланировано на 1 июня, а бассейнов – на 22 июня. Одновременно на воде смогут отдыхать около 600 человек. Такое обустройство туристической зоны обошлось польским властям в 60 миллионов злотых: строительство полностью финансируется из бюджета муниципалитета Кракова.