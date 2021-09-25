Польский ресторан будет обслуживать только клиентов с COVID-сертификатами или ПЦР-тестами

Одно из заведений питания в Варшаве сообщило, что будет принимать только тех посетителей, которые вакцинировались, недавно переболели коронавирусом или могут предоставить сделанные не позднее чем за 48 часов до визита ПЦР-тесты. Таким образом ресторан хочет стать самым безопасным местом в Варшаве.

Речь идет о столичном ресторане Der Elefant. Новые правила начнут действовать в заведении с 1 октября.

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Подробнее об инициативе польского ресторана

Der Elefant с начала следующего месяца по примеру других европейских стран будет просить гостей предъявить один из документов, которые подтверждают то, что человек имеет защиту от коронавируса. Также нужно будет показать документ, подтверждающий личность (паспорт, водительские права и так далее).

В свете очередной волны пандемии мы приняли очень тяжелое, но очень важное для нас решение... Все это делается для того, чтобы обеспечить работникам и гостям как можно большую безопасность. Мы серьезно относимся к пандемии и чувствуем ответственность за наших гостей. Только действуя совместно и ответственно мы сможем безопасно пережить это время,

– отметил владелец Der Elefant Артур Ярчыньски.

Ресторатор добавил, что также воспользовался советами воеводского консультанта по пандемии, который подготовил для ресторана правила работы в санитарном режиме. Во время карантина ресторан начал делать ставку на доставку еды. А между столиками установили защитные перегородки.