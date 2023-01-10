Польская железнодорожная компания PKP Intercity повышает цены на билеты

Уже на этой неделе пассажиры, пользующиеся поездами польской компании PKP Intercity, будут платить больше. Цены на билеты вырастут от 10 до 20%. Удорожание стоимости проезда будет зависеть от типа поезда.

Так, с завтрашнего дня, 11 января, польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity, специализирующаяся на междугородных пассажирских перевозках, повысит цены на билеты. Для жителей и гостей Польши путешествия поездами станут дороже в среднем на 17,8%.

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PKP Intercity повышает цены на билеты

В компании аргументируют такой шаг ростом цены на электроэнергию, а также ростом инфляции. К слову, на 17,8% вырастут в цене билеты категории EIP (Express InterCity Premium), на 17,4% – для категории EIC (Express InterCity) и на 11,8% подорожает дорога в поезде категории TLK/IC.

Следовательно, теперь за билет из Варшавы в Краков придется отдать 200 злотых, а не 169 злотых, как это было до удорожания.

По мнению представителя фонда ProKolej Якуба Маевского, повышение цен непропорционально высоко. Появление на рынке конкуренции могло бы привести к замораживанию цен или даже к ее снижению.

У правительства есть инструменты и возможности снизить цены на перевозку, однако политики больше заинтересованы в строительстве новых дорог,

– считает Маевский.