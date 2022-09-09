Один из городов Польши готовит бесплатное жилье для украинских беженцев

С самого начала полномасштабной войны в Украине, Польша оказала наибольшую поддержку. Речь идет не только о поставках оружия, политических заявлениях, но и о приеме украинских беженцев.

Замостье готовит бесплатное жилье для беженцев из Украины.

Так, некоторые города страны создают центры временного пребывания для беженцев. Один из таких разместят в городе Замостье Люблинского воеводства.

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Для такого центра выделили помещение, в котором раньше был воеводский осередок медицины труда. Здание капитально отремонтируют.

В помещении создадут 10 полноценных квартир хорошего стандарта, в которых будут проживать до 40 человек – преимущественно женщин с детьми. Также будет:

детская игровая комната

прачечная с сушилкой

общая комната

кабинеты профессиональных психолога, юриста и переводчика

Реализация проекта обойдется в около 5 миллионов злотых. Эти средства город получил в рамках проекта "Lubelskie pomaga Ukrainie" из фондов ЕС.

Планируется, что центр откроет свои двери для беженцев из Украины в конце следующего года. Также подчеркивают, что проживание будет бесплатным.