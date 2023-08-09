Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта на сентябрь: что случилось

Европейский лоукостер вынужден аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.

Трудности с поздними рейсами ждут аэропорт в Модлине в середине сентября. Из-за замены освещения он будет закрыт для пассажиров с вечера до утра.

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Отмена поздних рейсов

Аэропорт Модлин очень популярен, ведь здесь базируются самые большие европейские лоукостеры. Однако вскоре пассажирам придется проверить свои рейсы, ведь в середине сентября аэропорт будут закрывать на ночь.

Томаш Шимчак, директор аэропорта Модлин, рассказал, что освещение на взлетно-посадочной полосе будут заменять каждую ночь с 11 по 21 сентября. В этот период с 20:00 до 5:30 утра аэропорт не будет принимать пассажиров.

Поэтому компания Ryanair была вынуждена отменить около 140 рейсов. В список отмененных попали рейсы в Будапешт (Венгрия), Катанию (Сицилия), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Лиссабон (Португалия) и Хельсинки (Финляндия). Также пострадают пассажиры, путешествующие из Дублина (Ирландия), Задара (Хорватия), Мадрида (Испания), Манчестера (Великобритания) и Эйндховена (Нидерланды).

О предстоящих ремонтных работах в Модлине было известно уже давно, но теперь наконец-то подтвердились даты. Поэтому Ryanair уже рассылает пассажирам информацию об отмене некоторых вечерних и ночных вылетов.

Аэропорт Шопена в Варшаве может быть закрыт

Если у вас есть рейсы с 11 по 21 сентября из Варшавы, проверьте вашу почту или приложение Ryanair.

Варшавский аэропорт Шопена могут в будущем закрыть для гражданских полетов. Это единственный аэропорт, который находится прямо в столице Польши, а не за городом.

После запуска нового гигантского аэропорта под названием "Центральный коммуникационный порт" (CPK) основные рейсы переведут из аэропорта Шопена туда. Так отмечено в авиационной стратегии Польши. Конкретного решения о закрытии варшавского аэропорта пока нет. Но в документе говорится, что на CPK переведут основной коммерческий трафик из Шопена. Де-факто это приравнивается к закрытию столичного аэропорта.

Шопен – это единственный аэропорт в пределах столицы Польши. Каждый год он принимает около 14 миллионов пассажиров. Другие аэродромы – Модлин и Радом – не могут добиться такого результата. Будущее аэропорта Шопена должно решиться в ближайшее время.