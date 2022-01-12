В польских магазинах можно будет получить деньги за возврат пластиковых бутылок

Уже с 2024 года в Польше должна заработать система возврата бутылок в обмен на деньги. Она уже активно используется в других европейских странах.

О подробностях системы рассказал Филипп Пиотровски из ассоциации Zero Waste, участвующей в переговорах с Министерством климата.

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В чем смысл новой системы

Ее название – депозитная (залоговая) система. Это один из наиболее эффективных методов повышения уровня переработки пластика в мире. Смысл в том, что к цене каждого напитка в таре добавляется залоговая стоимость, которую можно вернуть, сдав упаковку в специальный автомат.

Пиотровски сообщил, что сейчас работа над проектом продолжается. Пока известны только общие черты, но уж точно можно сказать, что вернуть можно будет только пластиковые и стеклянные бутылки. Это очень странно, ведь во всех 18 странах Европы, где действует такая система, можно сдавать и жестяные банки.

Как это будет работать

Сдавать тару можно будет в особых автоматах в крупных магазинах (от 300 квадратных метров). За сданную тару будет выдаваться "купон" на сумму, которую можно отнять от ваших будущих покупок. Ассоциация Zero Waste предполагает, что закон в Польше будет принят до середины следующего года, а действовать она начнет в 2024 году.



В польских магазинах можно будет получить деньги за возврат бутылок / Фото CNN

Опыт других стран

Подобная система уже много лет работает в Германии – там использованные бутылки можно сдать в специальные автоматы без чека покупки. За внедрение системы (производства и установки автоматов) должны заплатить основные производители одноразовых упаковок.

Также переработка банок, стеклянных бутылок и ПЭТ-бутылок активно распространена в Скандинавии, Германии и Литве. Там эта система работает довольно давно.