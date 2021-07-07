Польские фермеры шокированы: какова ситуация с урожаем в стране

Сначала жара, а затем – бурные грозы. В этом году погода в Польше не способствует урожайности. Выращивание овощных культур в стране оказалось под серьезной угрозой. Скорее всего, из-за этих факторов следует ожидать значительного подорожания овощей, ягод, фруктов и зерна.

Не только фермеры, но и исследователи агропродовольственной отрасли говорят о том, что в этом году Польше удастся сохранить значительно меньшее количество урожая, чем в прошлом. По оптимистическим прогнозам убытки составят 10%.

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Почему пострадали овощные культуры

Гжегож Козиея, директор исследовательского бюро агропродовольственного сектора банка BNP Paribas, напоминает, что в последние дни июня Польшу беспокоили бури. Они вызвали сильный град и ветер.

Особенно опасной ситуация была в Малопольском и Любельском воеводствах. Там падал град очень большого размера. Он сильно ударил по урожаю. Не лучше была ситуация и в Мазовецком и Лодзинском воеводствах, где град опустошил яблоневые сады, плантации клубники, малины и черники и локации для выращивания хмеля.

Размер ущерба пока трудно оценить в точных цифрах. Но настораживает то, что 90% плантаций, которые были повреждены градом, не застрахованы.

Кроме града, урожай пострадал от проливных дождей. Особенно это почувствовали Люблинский, Яновский, Билгорайський, Красниставський и Красницкий уезды. Там под водой оказались плантации малины, клубники, смородины и еще большая часть сельскохозяйственных культур.

Ежи Прухницький, член правления Польской ассоциации устойчивого сельского хозяйства ASAP и эксперт Hugo Green Solutions (компании, основанной Университетом сельского хозяйства в Кракове), говорит, что после двух лет засухи в 2020 году Польше удалось восстановить производство овощей. Прогнозы прошлого года и даже с ранней весны 2021 года буди очень оптимистичными. К сожалению, они не оправдались.

Неблагоприятная погода серьезно задержала производство многих полевых овощей и увеличила производство растений под покровом. А озимые зерновые культуры, рапс, кукурузу, плодовые деревья и клубнику поразила жара. Во многих регионах, таких как Чарзница или окрестности Прошовице, впоследствии град повредил овощи с высоким листьями, такие как капуста. Все это не может не сказаться на ценообразовании. Вероятно, что жителям Польши стоит готовиться к повышению цен на пищу растительного происхождения.

Сегодня мы, пожалуй, можем попрощаться с ожиданиями высокого производства и низких цен на овощи,

– отмечает Ежи Прухницький.

Он добавляет, что за неоптимистичным прогнозом потери составляют 17%.

В то же время Збигнев Кашуба с Национальной федерации производителей зерновых культур говорит, что урожай будет ниже примерно на 10%.

Добавляет оптимизма то, что средний показатель урожайности в ЕС будет почти таким же, как в прошлом году, главным образом благодаря хорошим урожаям в Германии и Франции.

Также Институт экономики сельского хозяйства и продовольствия в своем последнем докладе "Рынок зерновых: состояние и перспективы" утверждает, что в 2021 – 2022 годы произойдет увеличение производства и избыток зерновых культур в мире, в частности на рынке кормового зерна.