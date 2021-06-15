10 польских сайтов для поиска и пoкyпки aвтo: полезная подборка

Популярность б/у авто из Европы с каждым годом возрастает. Многие автомобилисты предпочитают купить надежный транспорт по доступной цене за границей. Польские автосайты предлагают большой выбор моделей на любой вкус и кошелек. Предлагаем вам подборку веб-ресурсов, на которых вы сможете ознакомиться с ассортиментом новых и б/у автомобилей.

Будьте в курсе актуальных предложений, скидок и цен на польском авторынке. Выбирайте для себя подходящую легковую, грузовую машину или мотоцикл.

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Ознакомьтесь с топовыми польскими сайтами по продаже транспорта, на которых публикуются тысячи новых коммерческих объявлений. На одном из десяти предложенных нами ресурсов вы точно сможете заключить выгодную сделку, приобрести автомобиль или запчасти:

Autotrader – https://www.autotrader.pl/. Сайт с удобным интерфейсом, на котором можно заказать новые, б/у автомобили или мотоциклы. Доступны машины всех известных мировых производителей в разной комплектации. Также в ассортименте подержанные авто в хорошем состоянии. На сайте публикуются полезные статьи для автомобилистов на польском языке. Moto Gratka – https://gratka.pl/motoryzacja/osobowe. Большой портал с удобными фильтрами, на котором вы быстро сможете найти интересующую вас модель автомобиля. Представлен большой выбор грузовых и легковых б/у авто. Все объявления идут с подробными описаниями, фотографиями и контактными данными продавца. Allegro – https://allegro.pl/dzial/motoryzacja. Крупный интернет-маркет, в котором можно купить: легковые машины, грузовики, мотоциклы, а также запчасти, расходники и аксессуары к ним. Отдельно представлена категория подержанных авто по доступным ценам. OTOMOTO – https://www.otomoto.pl/. Один из самых популярных автосайтов в Польше. Представлен большой ассортимент машин разных марок и моделей, мотоциклов, грузовых автомобилей, прицепов и запчастей. Можно сразу настроить поиск по фильтрам или ознакомиться с горящими предложениями по самым выгодным ценам. OLX – https://www.olx.pl/motoryzacja/. Знакомый всем сайт объявлений от собственников на польском. Большой выбор б/у моделей в разных ценовых категориях. Здесь вы найдете недорогие авто в отличном состоянии и сразу договоритесь о покупке. Autoscout24 – https://www.autoscout24.pl/. Портал, на котором можно найти подержанные авто со всего мира. Ассортимент насчитывает тысячи предложений, начиная от стандартных легковушек и заканчивая трейлерами или специализированной транспортной техникой. Договаривайтесь о покупке б/у автомобилей от мировых лидеров: Opel, BMW, Ford, Skoda, Audi и многих других. Auto.com – http://auto.com.pl/. Здесь вы сможете ознакомиться с большим выбором подержанных автомобилей. Ежедневно публикуются новые выгодные предложения, можно воспользоваться дополнительными услугами по выбору авто или разместить свое собственное объявление бесплатно. Autodoc – https://www.autodoc.pl/. Крупнейший европейский ресурс по продаже запчастей для автомобилей любых марок и моделей. Удобная система поиска позволит быстро найти необходимые товары и приобрести их по выгодной цене. На сайте регулярно проводятся акции и действуют спецпредложения на разные категории продукции для ремонта и обслуживания автомобилей. Autoteam.pl – http://www.autoteam.pl/. Удобный онлайн-магазин для покупки б/у автомобилей. Можно создать личный кабинет и регулярно отслеживать появление выгодных предложений на интересующую вас модель. Также в блоге публикуются полезные советы по покупке подержанных авто на польском языке. iParts.pl – https://www.iparts.pl/. Еще один ресурс для покупки запчастей к автомобилям и мотоциклам. Большой выбор товаров от ведущих мировых брендов, быстрая доставка и прозрачные условия сделок. Воспользуйтесь акционными предложениями и купите товары для ремонта или ухода за автомобилем по низкой цене.

Польские автосайты по продаже авто смогут упростить поиск подходящей модели, сэкономят ваше время и деньги. Благодаря отличному состоянию польских дорог, б/у автомобили выглядят, как новые, и прослужат вам долго. Также покупка машины в Польше часто выгоднее с финансовой точки зрения. Заходите на проверенные сайты, знакомьтесь с ассортиментом, задавайте продавцам вопросы и покупайте качественное авто для личного пользования или бизнеса.