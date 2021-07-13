Не успели побыть миллионерами: польская полиция задержала воров из Украины

Люблинские полицейские разоблачили преступников, которые грабили в Польше банкоматы. Мошенникам удалось похитить более миллиона злотых.

Нарушителями закона оказались двое граждан Украины. Одному из них 35 лет, а другому – 52 года.

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Что известно о преступлении

Мужчины реализовали серию грабежей банкоматов в Люблине, Люблинском уезде и Грубешове. Они использовали специальное программное обеспечение, чтобы получить контроль над банкоматами и присваивать деньги. Всего им удалось ограбить 4 банкомата и получить с них более миллиона злотых (7,1 миллиона гривен).

Следует отметить, что это не первое преступление, совершенное задержанными лицами. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Польше задержали преступников из Украины / Фото Komenda Miejska Policji w Lublinie

Также напоминаем, что недавно в Польше произошел странный инцидент с участием украинца. Человек на легковом авто столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи – и "вылечил" больного, которого перевозили в скорой.