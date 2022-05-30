Польская полиция следит за водителями самокатов: какие штрафы предусмотрены для нарушителей

Электрические самокаты заполонили почти все города Европы и не только. Однако безопасно передвигается на этом виде транспорта далеко не каждый.

Так, сегодня популярны сервисы по аренде электрических самокатов, которыми можно быстро добраться до нужного места в условиях городских пробок. К тому же немало такого индивидуального транспорта есть в частном пользовании.

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Поэтому на оживленных улицах, кроме пешеходов и автомобилей, заметно прибавилось и водителей электросамокатов. Все бы ничего, но они часто становятся виновниками ДТП. Только за первое полугодие 2022 года пользователи самокатов стали участниками 72 аварий.

Такая статистика заставила польскую полицию обращать больше внимания и на малозаметных участников дорожного движения.

Какие правила дорожного движения должны соблюдать водители электросамокатов

Чтобы не подвергаться штрафу от полиции, во время движения на электрическом самокате следует пользоваться велодорожкой и соблюдать скоростной режим. Запрещено двигаться более 20 километров в час.

Если нет велосипедной дорожки, можно ехать по тротуару и соблюдать скорость, примерно равную средней скорости пешеходов – где-то 6 километров в час. Кроме этого, если ехать по тротуару быстрее пешеходов и создавать им препятствия, то за это могут оштрафовать на 500 злотых.

Во время движения запрещено пользоваться телефоном. Штраф за это предусмотрен в размере 200 злотых.

Транспортировка друга, животного или груза будет наказываться штрафом в размере 100 злотых.

За проезд по пешеходному переходу придется заплатить штраф в размере 100 злотых.

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