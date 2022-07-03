Какие слова на польском писать вместе: подсказка для общения с поляками в сети

3 июля 2022 , 17:51
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

Продолжаем делиться полезной информацией для адаптируемых в Польше украинцев. Ловите коротенькую шпаргалку из польской грамматики.

Каждый, вероятно, согласится, что одним из главных факторов адаптации и быстрой интеграции в польское общество является знание языка. И если с устным общением и произношением меньше проблем, то при написании некоторых слов возникают затруднения.

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Эта информация пригодится для украинцев, которым приходится вести переписки на польском языке.

Какие высказывания на польском писать вместе, а какие – отдельно

Отдельно пишем фразы с предлогом:

  • Na pewno – безусловно, точно;
  • W ogóle – совсем, вообще;
  • Poza tym – кроме того;
  • Co najmniej – по меньшей мере, по крайней мере;
  • Z powrotem – назад.

Вместе пишутся следующие слова:

  • Naprawdę – справді;
  • Naprzeciwko – напротив.

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Автор: Назарій Сорока