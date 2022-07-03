Какие слова на польском писать вместе: подсказка для общения с поляками в сети

Продолжаем делиться полезной информацией для адаптируемых в Польше украинцев. Ловите коротенькую шпаргалку из польской грамматики.

Каждый, вероятно, согласится, что одним из главных факторов адаптации и быстрой интеграции в польское общество является знание языка. И если с устным общением и произношением меньше проблем, то при написании некоторых слов возникают затруднения.

Стоит внимания Сегодня модно быть здоровым: история юной украинки, основавшей сеть салонов массажа в Варшаве

Эта информация пригодится для украинцев, которым приходится вести переписки на польском языке.

Какие высказывания на польском писать вместе, а какие – отдельно

Отдельно пишем фразы с предлогом:

Na pewno – безусловно, точно;

W ogóle – совсем, вообще;

Poza tym – кроме того;

Co najmniej – по меньшей мере, по крайней мере;

Z powrotem – назад.

Вместе пишутся следующие слова:

Naprawdę – справді;

Naprzeciwko – напротив.

Это интересно – Украинский борщ признали объектом наследия ЮНЕСКО: смотрите видео