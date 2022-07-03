Какие слова на польском писать вместе: подсказка для общения с поляками в сети
3 июля 2022 , 17:51Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Продолжаем делиться полезной информацией для адаптируемых в Польше украинцев. Ловите коротенькую шпаргалку из польской грамматики.
Каждый, вероятно, согласится, что одним из главных факторов адаптации и быстрой интеграции в польское общество является знание языка. И если с устным общением и произношением меньше проблем, то при написании некоторых слов возникают затруднения.
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Эта информация пригодится для украинцев, которым приходится вести переписки на польском языке.
Какие высказывания на польском писать вместе, а какие – отдельно
Отдельно пишем фразы с предлогом:
- Na pewno – безусловно, точно;
- W ogóle – совсем, вообще;
- Poza tym – кроме того;
- Co najmniej – по меньшей мере, по крайней мере;
- Z powrotem – назад.
Вместе пишутся следующие слова:
- Naprawdę – справді;
- Naprzeciwko – напротив.
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