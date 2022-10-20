Украинцы-фрилансеры получат бесплатный доступ к специальной платформе в Польше
Источник:Useme
Украинцы за границей постоянно ищут работу. Нередко они работают на фрилансе.
Польская фриланс-платформа предоставляет украинцам бесплатный доступ
Так, в Польше для них сделали пользование фриланс-платформой Useme.com бесплатным. Такая возможность будет до конца 2022 года.Справка: Useme – это платформа, сочетающая фрилансеров с потенциальными заказчиками. Useme решает все юридические и налоговые вопросы вместо фрилансера и заказчика, а также позволяет выставлять счета иностранным субподрядчикам. Оплата за выполненное задание поступает после одобрения клиентом прямо на банковский счет исполнителя.
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Заказы касаются не только отрасли IT, дизайна или ведения профилей в соцсетях, здесь вы можете найти даже объявления, касающиеся художественного макияжа или выпечки торта,
– комментирует Пшемислав Глосный, генеральный директор Useme.
Там могут найти работу:
- копирайтеры;
- дизайнеры;
- айтишники;
- кондитеры;
- визажисты;
- SEO-менеджеры;
- фотографы;
- и другие специалисты, которые могут предоставлять услуги на фрилансе.
Как работает Useme
Чтобы работать на платформе, не нужно регистрировать свой бизнес. Useme заключает с фрилансером онлайн-контракт на работу (umowa o dzieło/контракт подряда), а заказчик выставляет ему счет.
Так, нужно создать учетную запись и найти заказ из своей отрасли. На платформе есть категория "Другие", позволяющая рассчитаться по выполнению заказов из других сфер деятельности. Когда найдете заказ, предложите заказчику свою работу и ждите обратной связи. К слову, платформа Useme защищает права каждого фрилансера как исполнителя – пока клиент не заплатит, он не получит готовую работу.
Следует заметить, если фрилансер-иностранец ранее платил налоги в Польше, то он должен предоставить платформе Useme разрешение на работу. При этом если платит налоги в Украине, то достаточно предоставить персональные данные и налоговый номер.
Useme доступен в двух языковых версиях – польском и английском, а со службой поддержки можно пообщаться также на русском языке.