Украинцы-фрилансеры получат бесплатный доступ к специальной платформе в Польше

Украинцы за границей постоянно ищут работу. Нередко они работают на фрилансе.

Польская фриланс-платформа предоставляет украинцам бесплатный доступ

Так, в Польше для них сделали пользование фриланс-платформой Useme.com бесплатным. Такая возможность будет до конца 2022 года.

Useme – это платформа, сочетающая фрилансеров с потенциальными заказчиками. Useme решает все юридические и налоговые вопросы вместо фрилансера и заказчика, а также позволяет выставлять счета иностранным субподрядчикам. Оплата за выполненное задание поступает после одобрения клиентом прямо на банковский счет исполнителя.

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Заказы касаются не только отрасли IT, дизайна или ведения профилей в соцсетях, здесь вы можете найти даже объявления, касающиеся художественного макияжа или выпечки торта,

– комментирует Пшемислав Глосный, генеральный директор Useme.

Там могут найти работу:

копирайтеры;

дизайнеры;

айтишники;

кондитеры;

визажисты;

SEO-менеджеры;

фотографы;

и другие специалисты, которые могут предоставлять услуги на фрилансе.

Как работает Useme

Чтобы работать на платформе, не нужно регистрировать свой бизнес. Useme заключает с фрилансером онлайн-контракт на работу (umowa o dzieło/контракт подряда), а заказчик выставляет ему счет.

Так, нужно создать учетную запись и найти заказ из своей отрасли. На платформе есть категория "Другие", позволяющая рассчитаться по выполнению заказов из других сфер деятельности. Когда найдете заказ, предложите заказчику свою работу и ждите обратной связи. К слову, платформа Useme защищает права каждого фрилансера как исполнителя – пока клиент не заплатит, он не получит готовую работу.

Следует заметить, если фрилансер-иностранец ранее платил налоги в Польше, то он должен предоставить платформе Useme разрешение на работу. При этом если платит налоги в Украине, то достаточно предоставить персональные данные и налоговый номер.

Useme доступен в двух языковых версиях – польском и английском, а со службой поддержки можно пообщаться также на русском языке.