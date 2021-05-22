Польская больница приглашает на работу медиков из Украины: в каких специалистов нуждаются

Больница святого Леона, что в городе Опатув намерена трудоустроить нескольких украинских медиков в ближайшее время. Привлечение врачей состоится по упрощенной процедуре.

Госпиталь не планирует нанимать агентство по трудоустройству, а будет искать специалистов самостоятельно. В этом вопросе медучреждению частично поможет один из фондов, который будет заниматься организацией обучения для новых сотрудников в Польше.

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Каких врачей разыскивают

Староста Опатува Томаш Станек отметил, что кадровая ситуация в городской больнице не является критической. Но заведение требует прежде всего анестезиологов. Поэтому уже в начале июня больница готова открыть 5-6 новых вакансий для таких специалистов из Украины.

Весь процесс отбора персонала Томаш Станек пообещал контролировать лично. Он отправится в Украину, когда достаточное количество кандидатов откликнется на предложение.

Новым работникам могут предоставить помощь с жильем рядом с госпиталем. Но она будет временной, поскольку, как отметил мэр, врачи являются той социальной группой, которая быстро становится независимой.

Предпочтение будет отдаваться тем кандидатам, которые имеют польское происхождение и карту поляка.