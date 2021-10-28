Польша хочет увеличить численность армии вдвое через Россию и Белорусь

В Польше намерены увеличить армию вдвое. С такой законодательной инициативой выступил Ярослав Качиньский, вице-премьер-министр и лидер партии "Право и справедливость".

Политик пояснил, что такой законопроект особенно важен на фоне миграционного давления со стороны Беларуси и угрожающих действий России.

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Почему численность армии хотят увеличить

Качинский утверждает, что такой оборонный законопроект крайне важен из-за ухудшения геополитического положения страны и ситуации в мире в целом. Он, в частности, упомянул об "имперских амбициях России". А также привел в пример гибридную войну с использованием мигрантов, которую Беларусь ведет против Польши и других стран-членов Евросоюза.

Политик подчеркнул, что Польша является страной на восточном фланге ЕС и НАТО. Впрочем, чтобы в случае угрозы реализовать необходимые решения, Альянсу нужно время. Поэтому Польша должна быть способна достаточно долго защищаться в одиночку.

Другие подробности о законопроекте

Оборонный план представляли сам Качиньский и Мариуш Блащак, занимающий должность министра обороны Польши. В законопроекте предусмотрено увеличение оборонного бюджета и количества вооруженных сил – не менее 250 тысяч солдат и 50 тысяч резервистов. ​

Соответствующий законопроект сразу подвергся критике со стороны оппозиции. Там жалуются, что именно "Право и справедливость" несет ответственность за ослабление польских вооруженных сил.