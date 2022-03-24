В Польше заработала украиноязычная инфолиния для медиков и пациентов из Украины

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в Польшу выехали уже более 2,2 миллиона украинцев. В соседней стране беженцам оказывают в том числе и информационную помощь.

Так, Национальный фонд здоровья Польши (NFZ) запустил горячую линию для медицинского персонала и пациентов из Украины. Консультации предоставляются на украинском и польском языках. Все звонки бесплатные.

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Какую информацию можно узнать с помощью инфолинии

По номеру телефона 800-190-590 граждане Украины, нашедшие убежище в Польше, могут узнать следующую информацию:

условия трудоустройства украинцев с медицинским образованием в лечебных учреждениях Польши;

как тяжелобольные украинцы (например, люди с онкологическими заболеваниями) могут продолжить лечение в польских клиниках (с таким запросом на инфолинию обратилось уже более 300 человек из Украины);

принципы функционирования системы здравоохранения в Польше.

Также для получения информации можно писать по электронной почте tip@nfz.gov.pl. Есть еще возможность общения с помощью чата или видеозвонка с сурдопереводчиком.

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