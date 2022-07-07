В Польше запустили сайт по поиску работы для переселенцев из Украины

Польша не только открыла свои границы украинцам с начала войны, но и способствует устройству и быстрой интеграции граждан Украины в польское общество. В частности, страна помогает беженцам найти работу.

В Польше то и дело запускают инструменты, упрощающие для украинцев процесс адаптации. Так, заработал портал Pracawpolsce, ориентированный на беженцев из Украины, ищущих работу в соседней стране. А учитывая, что подавляющее большинство вынужденных переселенцев планируют трудоустроиться, сайт может стать популярным среди наших граждан.

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По словам уполномоченного правительства по кибербезопасности Януш Цешинский, новый сервис должен наладить контакты между работодателями в Польше и гражданами Украины. Там каждый сможет найти вакансию в соответствии со своим образованием, квалификацией и опытом.

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Вход на сайт возможен только через индивидуальный профиль, который граждане Украины получали вместе с номером PESEL. К слову, уже более 1,1 миллиона украинцев получили номер PESEL.