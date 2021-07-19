Обворовывали банкоматы: в Польше задержали двух финансовых мошенников из Украины – фото

В районе Прага-Полудне, что в Варшаве, двое мужчин с гражданством Украины взламывали защитные системы банкоматов и воровали с них деньги. О подозрительных молодых людях с пачками наличных полицию сообщил местный житель.

Правоохранители наблюдали за действиями украинцев, и поймали мошенников с поличным. Парни как раз собирались ехать с краденым на машине марки Hyundai, которая, как выяснилось впоследствии, также была незаконно ими присвоена.

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Задержание украинцев

Во время задержания украинцы заявили, что им нечего скрывать, и никаких запрещенных, а тем более краденых вещей у них нет. Однако обыск автомобиля показал обратное:

машина Hyundai была взята в аренду, а затем незаконно присвоена одним из юношей;

одним из юношей; в обоих мужчин были фальшивые документы с их фотографиями, но данным фейковых личностей, выданные якобы в Словакии;

с их фотографиями, но данным фейковых личностей, выданные якобы в Словакии; в авто найдено 16 170 злотых , 4 500 долларов, 400 чешских крон, 1 655 гривен и 100 рублей;

, 4 500 долларов, 400 чешских крон, и 100 рублей; также изъято 18 мобильных телефонов и 18 банковских карт, с помощью которых украинцы и занимались мошенничеством.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью провели проверки и после сотрудничества с банками на основе собранных доказательств выдвинули украинцам 3 обвинения. Парни 23 и 25 лет будут нести ответственность за подделку документов и минимум два факта финансового мошенничества. Сейчас оба украинца находятся под временным арестом.