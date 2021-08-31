Вез людей, будто багаж: в Польше задержали автобус с украинскими трудовыми мигрантами

В городе Гура (Нижнесилезское воеводство) полиция остановила грузовой микроавтобус для проверки. Когда правоохранители заглянули в грузовой отсек, то очень удивились.

Вместо товара автобус перевозил людей. Ими оказались 29 граждан Украины.

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Как поступила полиция

Строение транспортного средства не предусматривало таких перевозок. В автобусе не было сидений, поэтому люди ехали стоя или сидели на ненадежных ящиках.

Полиция отметила, что такие условия являются очень опасными для здоровья и жизни пассажиров. Поэтому, решила наказать водителя автобуса.

Помните, что водитель несет ответственность за безопасность всех людей в автомобиле, которым он руководит. Недопустимо, чтобы пассажиры путешествовали без ремней безопасности, не говоря уже о транспортировке их в местах, не предназначенных для этой цели, что составляет реальную угрозу их жизни и здоровью,

– отметили в полиции Нижней Силезии.

Водителю автобуса (им был 50-летний украинец) выписали штраф и лишили его водительского удостоверения на 3 месяца.

В Польше перевозили украинцев в автобусе без сидений / Фото Policja Dolnoslaska

В Польше перевозили украинцев в автобусе без сидений / Фото Policja Dolnoslaska