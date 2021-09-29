В Польше введут дополнительные проверки при оформлении больничного

"Доверяй, но проверяй", – по такому принципу в Польше решили относиться к работникам. С 1 января 2022 года ZUS (Управление социального страхования) сможет использовать новые методы проверки лиц, имеющих L4 (больничный).

Таким образом планируют выявлять лжецов, которые путешествуют и развлекаются, имитируя плохое самочувствие. Если ZUS зафиксирует нарушение, то будет требовать от работника финансового возмещения пособия по болезни.

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Подробнее о новых полномочиях ZUS

С начала следующего года уполномоченные от ZUS смогут спрашивать соседей о том, что исследуемый человек делал последние несколько дней.

Кроме того, будут проверять туристические агентства на предмет того, не покупал ли больной человек путевку на время своего больничного отпуска.

Таким образом страховщики будут собирать подробную информацию о пребывании человека на время действия оформленного L4. Поэтому жителям Польши попутно напоминают, что не стоит пренебрегать доверием и оформлять больничные без уважительной на то причины.