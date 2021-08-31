В Польше вступили в силу новые правила вождения для владельцев электросамокатов и велосипедистов

В Польше вступило в силу постановление Министерства внутренних дел и администрации, которое вводит в кодекс новые правила вождения, включая электроскутеры. Новые правила также распространяются на велосипедистов и водителей электросамокатов.

С понедельника, 30 августа, городская стража в Польше получила новые полномочия. Тех участников движения, которые не придерживаются обновленных правил, будут наказывать штрафами.

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Каких правил теперь надо соблюдать

Вальдемар Форисяк из городской гвардии Вроцлава отметил, что скорость движения личного транспортного средства на тротуаре не может превышать скорость движения пешеходов. Общественные охранники визуально будут определять нарушителей, которые не придерживаются этого ограничения и будут выписывать им штрафы.

Не только на тротуаре, но и на велодорожке начали действовать ограничения движения. Так, водитель электросамоката обязан передвигаться велодорожкой с ограничением скорости 20 километров в час.

Если специальные полосы для велосипедистов отсутствуют, можно использовать дорогу, где действует ограничение скорости 30 километров в час. При этом электрический скутер должен двигаться с максимальной скоростью 20 километров в час.