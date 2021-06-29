В Польше требуют восстановить железнодорожное сообщение Перемышля с Украиной

Местные организации подали петицию на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с просьбой восстановить движение поездов из Перемышля в Украину. Приостановление железнодорожного сообщения с Украиной авторы документа считают несправедливым решением и таким, что мешает бизнесу выйти из вызванного пандемией кризиса.

Авторы петиции призывают польское правительство немедленно вернуть движение поездов из Перемышля во Львов, Киев и Одессу. Свое недовольство они объясняют тем, что, мол, из Перемышля сегодня можно добраться прямыми поездами в Германию, Австрию, Чехию, Словакию, но почему-то не в Украину.

Интересно Вытирать об украинцев ноги никто не в праве, – украинка об опыте депортации и борьбе за права

О чем идет речь в петиции

Мы протестуем против неравноправного отношения к городам и регионам при применении эпидемических ограничений, которые являются неадекватными к угрозе,

– говорится в сообщении.

Авторы документа добавляют, что после почти двух лет карантина для туризма, торговли и гастрономии пограничного Перемышля последующее прекращение железнодорожного сообщения с Украиной означает потерю дополнительного шанса выйти из экономического кризиса, тогда как для железнодорожной станции в Перемышле восстановления сообщений является возможностью вернуть ведущую роль пересадочного хаба на восточной границе Польши и ЕС с Украиной.

Подписали петицию следующие организации:

Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art;

Fundacja Azymut;

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju "Perła Galicji";

Przemyski Klaster Turystyczny;

Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych;

Porozumienie MOST;

Stowarzyszenie Linia102.pl.

Этот перечень является открытым.

Напомним, недавнее распоряжение польского правительства показало, что железнодорожное пассажирское сообщение между Польшей и Украиной не восстановится минимум до 1 сентября 2021 года.Кроме того, для въезда в Украину граждане Польши должны предъявить соответствующую страховку и отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР или антиген), который необходимо провести в течение 72 часов до пересечения украинской границы, или документ, подтверждающий завершение полной вакцинации от коронавируса.Граждан Украины, в свою очередь, в Польше помещают на карантин. Тест, проведенный за пределами Польши, не является основанием для освобождения от карантина. Путешественники, которые попали под карантин, могут в Польше пройти тест в течение 48 часов после пересечения границы. Отрицательный результат такого теста освободит их от карантина. Тип теста: ПЦР или антигенный.