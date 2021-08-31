Торговые сети в Польше упорно обходят запрет: в воскресенье заработает Carrefour

Еще одна известная сеть в Польше заявила об открытии магазинов в неторговый день. Carrefour подписала договор с компанией PointPack.

Сотрудничество с PointPack позволяет внедрить почтовые услуги в торговых точках. Сейчас такая схема в Польше пользуется большой популярностью среди крупных торговых сетей. Это единственный и действенный способ обойти запрет.

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Что известно о работе Carrefour в воскресенье

Часть магазинов Carrefour Express уже работают в воскресенье благодаря внедрению в себя почтовых услуг. По предварительным планам, все магазины Carrefour вскоре должны заработать в праздничные дни благодаря технологическим решениям от PointPack.

Напоминаем, что запрет на продажу товаров в воскресенье действует в Польше с 2018 года.