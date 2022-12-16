Польша изменила правила пребывания и оказания помощи беженцам из Украины: что нужно знать

Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны в Украине на территории РП. Узнайте больше о "замораживании" соцвыплат при выезде украинцев из Польши, тарифах на оплату проживания в заведениях размещения и прочем.

В Польше внесли изменения в закон о помощи украинцам

За принятие изменений проголосовали 429 депутатов Сейма, девять было против, 13 воздержались. Ожидается, что новые изменения вступят в силу с 1 января будущего года.

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Оплата за проживание в местах коллективного размещения

С 1 февраля 2023 украинцы, которые будут находиться в Польше, должны будут покрывать стоимость своего проживания. Новыми изменениями предполагается, что граждане Украины, проживающие в таких местах более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки.

С мая следующего года украинцам необходимо будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки.

В то же время обязанность уплаты не будет распространяться на:

людей с инвалидностью;

детей;

беременных женщин;

лиц пенсионного возраста;

лиц, заботящихся о как минимум троих детей.

Эти категории лиц будут и дальше проживать в таких местах бесплатно. На сегодня в групповых местах временного размещения в Польше проживают около 80 000 граждан Украины.

"Замораживание" соцвыплат при выезде из Польши: что означает

Если украинец будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS будет приостанавливаться.

В том случае, когда срок пребывания за пределами Польши будет составлять более 30 дней, гражданин Украины полностью лишится права на социальную помощь и соответствующий статус. Его можно будет восстановить, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Получение вида на жительство в Польше

В октябре 2022 года 80 000 украинцев на территории Польши лишились права на получение денежных выплат от государства. О том, как не потерять право на финансовую помощь, читайте по ссылке

Власти Польши также удалили из спецзакона положения об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до 3 лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польше беженцам из Украины в течение 1,5 лет, начиная с 24 февраля этого года – до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они трудоустроились или открыли собственный бизнес в стране. Так, беженцы теперь будут только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Какие еще правки были внесены Сеймом Польши в отношении беженцев?

Принятый документ также предусматривает выделение в 2023 году из Фонда помощи 2 миллиарда злотых на образование для украинцев в Польше. Средства из этого фонда можно будет выделить на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

Кроме того, изменения в законе предполагают признание в Польше электронного документа, доступного в Diia.pl, как документа на легальное пребывание для украинских беженцев. Так, этот документ вместе с проездным документом даст право гражданину Украины многократно пересекать границу без необходимости получения визы.