В Польше усиливают контроль ношение масок: заявление министра здравоохранения

В Польше будут чаще выписывать штрафы за отсутствие защитных масок. Решение призвано остановить рост заболеваемости COVID-19.

Так, министерство имеет договоренность с полициейо том, что отныне штрафы будут превышать предупреждения. Министр здравоохранения Адам Недзельский подчеркнул, что особое внимание должно уделяться отдельным регионам.

Примечательно Как украинцу открыть и закрыть счет в польском банке: инструкция и сравнение финучреждений

Политику уговоров или внимания к обязательствам, что связаны с пандемией, заменяет политика наложения штрафов,

– заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Известно, что более трети ежедневных заражений зафиксировано в двух воеводствах: Подляшском и Люблинском. "Ситуация там критическая", – сообщил Недзельский.

Опасность возрастает

За последние сутки полиция проверила 2,5 тысячи транспортных средств. В результате было выдано 4 000 предупреждений и 1 200 штрафов.

За последние два дня в Польше наблюдается взрыв заболеваемости – количество новых случаев удваивается каждую неделю. По оценке министра, уровень заражения может превысить прогнозируемые 5 000 уже на следующей неделе.

"Реализация сценария, что выходит за рамки нашего прогноза, безусловно, является для нас огромной тревогой, огромным красным светом, который говорит о том, что ситуация становится очень серьезной", – сказал Недзельский.

Он добавил, что решение о возможных дальнейших ограничения будут зависеть от увеличения числа случаев еженедельно.