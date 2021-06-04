В Польше уменьшается уровень безработицы

Статистическая служба Европейского Союза (Евростат) опубликовала официальные данные об уровне безработицы в Польше по итогам мая месяца. Сравнение с предыдущим периодом показало, что число безработных в Польше уменьшилось на 10 тысяч человек.

Такую тенденцию европейские аналитики связывают с восстановлением сезонных работ. Сейчас многие сельскохозяйственные предприятия трудоустроили людей для сбора урожая.

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Какой уровень безработицы в Польше

Показатель уровня безработицы в стране в мае 2021 года составил 3,1%. По данным ведомств, это 524 тысячи человек.

Для сравнения, в апреле этого года число безработных составляло 534 тысячи человек. Это 3,15% от общего количества жителей страны.

Кроме того, Евростат также сообщил о ситуации с безработицей в ЕС. Так, в мае текущего года 8% европейцев были нетрудоустроенными. В апреле безработных в Европе было 8,1%.

Итак, в целом в странах ЕС наблюдается уменьшение уровня безработицы. Хотя эти цифры пока незначительны, но ввиду того, что большее количество сезонных работ приходится на лето, у них есть все шансы увеличиться в ближайшие месяцы.

Напомним, что по состоянию на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано 532,5 тысячи украинцев, которые официально трудоустроены в Польше. При этом эти цифры могут быть и больше, поскольку многие украинце работают по краткосрочным договорам на выполнение определенного вида работы, которые не предусматривают социального страхования.

Сезонные работы повлияли на то, что число безработных в Польше уменьшилось / Фото Pexels